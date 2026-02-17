شكرا لقرائتكم خبر منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال النسخة الثالثة من «منتدى مكة للحلال»، الذي نظمته مبادرة «منافع» في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، تحت شعار «الحلال صناعة احترافية»، برعاية وحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات الدولية، يتقدمهم وزير خارجية البوسنة والهرسك السيد المدين كوناكوفيتش، ونائب رئيس الوزراء لجمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية السيد فاسيل شايخرازييف، ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس اتحاد البورصات والغرف التركية السيد رفعت حصارشيك ليوجلو، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.

وأسدل المنتدى الستار على حراك اقتصادي عالمي استمر من 14 إلى 16 فبراير، مرسخًا مكانة المملكة كمركز ثقل استراتيجي في الاقتصاد الإسلامي.

وشهدت النسخة الثالثة تحولًا نوعيًا في مخرجاتها، وانتقالًا بالمنتدى من «منصة للحوار» إلى «منصة لصناعة القرار»؛ حيث تكللت أعماله بتوقيع 15 اتفاقية تعاون استراتيجية بين جهات محلية ودولية، استهدفت تعزيز التكامل الاقتصادي وتوحيد المعايير لضمان جودة المنتجات وتعزيز موثوقية الاعتماد.

وسجل المنتدى نموًا ملحوظًا في حجم المشاركة وسط حضور آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ إذ استعرض 170 عارضًا من 15 دولة أحدث الابتكارات والخدمات في قطاع الحلال، مما يعكس الجاذبية الاستثمارية المتزايدة للسوق السعودية وبيئتها التنافسية التي تدعم الابتكار والنمو لرواد الأعمال، وتوفر منصة التقاء للاستثمار المستدام ومحورًا للتكامل بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما شهد البرنامج العلمي للمنتدى زخمًا معرفيًا عبر ثماني جلسات حوارية وثلاث ورش عمل متخصصة، شارك فيها نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من 20 دولة، نوقشت خلالها آليات تحويل الحلال إلى صناعة متكاملة تحكمها معايير الجودة والحوكمة.

وفي الختام، أصدر المنتدى توصيات أكدت التزامه بمواصلة تطوير قطاع الحلال، وترسيخ الرؤية العالمية له كمنظومة شاملة تربط القيم بالنمو الاقتصادي، وتعزيز النمو المسؤول لتحقيق الازدهار مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية، وبناء الثقة في الأسواق عبر الشفافية والانضباط المعياري، وتفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم التنمية المستدامة؛ بما يعزز مكانة المملكة لاعبًا رئيسًا في الاقتصاد العالمي وصناعة الحلال، انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.