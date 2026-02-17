شاهد.. شوارع الخرطوم تلبس حلة زاهية من النظافة والجمال في أحدث مقطع فيديو تم تصويره

الخرطوم وثق ناشط سوداني, عبر كاميرا هاتفه وأثناء جولة قام بها بسيارته في أحد شوارع الخرطوم, للتحول الكبير الذي شهدته العاصمة. https://www.facebook.com/share/r/1CgPQasJRo/ وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت شوارع الخرطوم, قلوب سكانها بعد النظافة التي ظهرت بها وألبستها حلة زاهية من الجمال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد

