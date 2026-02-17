فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الشباب الحاضرين أحد المعارض والإحتفالات التي أقيمت بالعاصمة الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ “البرهان”, الحاضرين بظهوره حيث خاطبهم مشيداً بعودتهم لحضن الوطن والمساهمة في تعميره. ووجدت زيارة قائد الجيش تفاعلاً كبيرا من الحاضرين الذين قابلوه بسعادة كبيرة وهتافات داوية, كما أشاد جمهور مواقع التواصل بزيارة رئيس مجلس السيادة لكل الفعاليات. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم عن زيارة البرهان: (والله الكاهن دا حيرنا بقى مواطن زينا). محمد عثمان _ النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “البرهان” يقتحم حفل بأحد شوارع الخرطوم ويخاطب الشباب والجمهور (والله الكاهن دا حيرنا بقى مواطن زينا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.