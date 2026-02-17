تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر سائق “توك توك”, مصري, وهو يتفاعل وسط عدد من أصدقائه السودانيين, بأحد شوارع القاهرة. صاحب “التوك توك”, وقف في الشارع وأخذ يغني ويتفاعل مع أغنية الفنانة السودانية, إيمان الشريف “يا سلام سلم”, وأظهر حفظه لكلمات الأغنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من قلب القاهرة.. سائق “توك توك” مصري يتفاعل ويردد أغنية الفنانة السودانية إيمان الشريف في حضور أصدقائه السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.