“هيئة الجوازات” تعلن عن كيفية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - كيف أحول تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية والشروط المطلوبة؟، أصبح تحويل الزيارة إلى إقامة من أسهل الأمور التي يمكن للمقيمين القيام بها ولكن يجب توافر شروط بهم حددتها كلا من الحكومة السعودية وإدارة الجوازات وهي تعد واحدة من الخدمات التي تقدمها المملكة للمقيمين وفقا لرؤية المملكة 2030 حيث يتم إجراء تحويل الزيارة إلى إقامة من خلال وزارة الداخلية السعودية.

ما هى شروط تحويل الزيارة إلى اقامة

قامت هيئة الجوازات بوضع عدة شروط في الأفراد التي تريد تحويل الزيارة إلى إقامة وهذه الشروط كما يلي:

تلقي الزائر لقاح كورونا.

إحضار كافة الأوراق المطلوبة ومنها جواز السفر والأوراق الرسمية.

الحصول على موافقة الكفيل بالنسبة للمقيمين لكي يتمكن من تحويل التأشيرة.

سداد رسوم التحويل والتي يبلغ قدرها 600 ريالا سعوديا.

كيفية تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة

يرغب الكثير من المقيمين بتحويل الزيارة الخاصة بهم إلى إقامة عندما تتوافر الشروط المطلوبة ولكي يتمكن من تحويل الزيارة إلى إقامة يجب عليه القيام بالخطوات التالية:

يجب عليك الدخول على موقع أبشر من هنا.

ثم قم بالنقر على خانة تبويب أفراد.

بعد ذلك سجل دخول على الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتحديد الخانة الخاصة بخدماتي وحدد منها خدمات ثم قم بالنقر على الجوازات وحدد منها الخدمة الخاصة بالتابعين والمكفولين.

قم باختيار خدمة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة من ثم حدد تقديم الطلب.

في حالة تم الموافقة على طلب الإقامة قم بسداد قيمة الرسوم المطلوبة.

ما هى الأوراق والمستندات المطلوبة لتحويل الزيارة

يوجد العديد من الأوراق والمستندات الواجب توافرها لكي يتمكن الاشخاص من تحويل الزيارة إلى إقامة وهذه الأوراق سنقدمها لكم كما يلي:

تقديم صورة من جواز السفر.

صورة من التأشيرة الخاصة بالزوجين.

إحضار صورة من تأشيرة الزيارة.

تقديم صورة من السجل التجاري الخاص بمكان عمل المقيم.

صورة من الإقامة الخاصة بالزوجة.

نسخة من المؤهل الدراسي الخاص بالمقيم.

المستندات التي توضح قيمة الراتب الذي يحصل عليه.

تقديم نسخة من بطاقة البنك.

إحضار نموذج خاص بتحويل الزيارة إلى إقامة.

يمكن للأشخاص الذين يريدون تحويل الزيارة إلى إقامة القيام بذلك بكل سهولة ولكن يجب توافر الشروط التي حددتها إدارة الجوازات بهم وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة للتحويل.