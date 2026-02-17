كيفية إصدار تصاريح السفر في السعودية للأفراد 1447 – 2026 إلكترونيًا

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:14 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية إصدار تصاريح السفر في السعودية للأفراد 1447 – 2026 إلكترونيًا

يمكنك إلكترونياً بكل سهولة التسجيل على طلب إصدار تصريح السفر داخل المملكة العربية السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية إذ أنها أتاحت هذه الخدمة والتي هي من أهم خدمات المنصة بل وأيضاً يمكنك تجديد جواز السفر لديك عبر المنصة و سأسرد لكم كافة البيانات والتفاصيل المطلوبة.

كما ذكرنا أن أولى الخطوات هي التوجه لمنصة أبشر الإلكترونية واختيار الخدمة المطلوبة وتسجيل الدخول واتباع الآتي:

يمكنك زيارة بوابة أبشر عبر هذا الرابط وإتمام عملية تسجيل الدخول الخاصة بك.

واختر من الصفحة الرئيسية التي تظهر لك خيار أبشر أفراد.

وبعدها تظهر لك خانة بها خدمات أفراد الأسرة انقر عليها.

ومن ثم بعدها اضغط على خدمات.

قم بتعيين الخانة الحاوية لـ تصاريح السفر الخاصة لأفراد الأسرة.

يتطلب منك الموقع إدراج عدة بيانات قم بملء كل حقل بما هو مطلوب وتأكد من كونها صحيحة.

وفي الآخر انقر على إصدار.

ما هي المستندات المطلوبة لإتمام عملية تصريح السفر

يتطلب استخراج تصريح سفر وجود عدة أوراق اللازمة للتقديم في الجهات المعنية بالأمر كـ هيئة الجوازات وخلافه، وتكون المستندات المطلوبة كالتالي:

أولاً وأهم أمر يجب توافر بطاقة الهوية الرقمية للتقديم أو حتى صورة منها.

كما يجب وجود نسخة طبق الأصل من جواز السفر أو جواز السفر نفسه.

وأيضاً يتعين على الشخص المقبل على استخراج تصريح سفر أن يقوم بتقديم صورة من سجل أسرته.

وأخيراً يتوجب وجود طلب تصريح السفر للتقديم كما ذكرنا طريقة استخراجه فى الأعلى.

الشروط المطلوب استيفائها لاستخراج تصريح السفر

توجد عدة شروط يجب توافرها حتى تتمكن من استخراج تصريح سفر خاص بك طبقاً لما أشارت إليه الهيئة العامة للجوازات وهي:

في بادئ الأمر يجب أن يكون المتقدم لديه جواز سفر أو بطاقة هوية رقمية.

ويمكن الإشادة بأنه إذا تم استخراج التصريح على جواز السفر تكون مدة سريانه حوالى 5 سنوات ليس أكثر.

ولكن إذا تم استخراج تصريح السفر على بطاقة الهوية الوطنية تكون مدة سريانه مستمرة وينتهي بانتهاء فترة بطاقة الهوية الوطنية.

ويجب العلم بأنه استخراج التصريح على بطاقة الهوية الرقمية حاويا لدول الخليج العربي ليس أكثر.

كما أنه يلزم عند استخراج تصريح سفر عدم وجود أية تصاريح أخرى سارية.

ختاماً للقول يمكننا الوضع في الاعتبار أن عملية استخراج تصريح سفر ليست بالمعقدة ولا الصعبة ولكن يجب استيفاء ما هو مطلوب من شروط وتقديم ما هو مطلوب من أوراق وفقط إتمام العملية عبر منصة أبشر الأفضل والأكثر تسهيلاً على الأفراد في المملكة العربية السعودية.