هل سحب الاطار التنسيقي ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء؟

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي في تدوينة على منصة (إكس)، تابعتها السورمرية نيوز: إنه "في ظل الحملة الإعلامية المغرضة التي تروج لادعاءات سحب ترشيح المالكي من قبل الإطار التنسيقي وزج أسماء بديلة، نؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".



وأضاف أن "الإطار التنسيقي ملتزم بمواقفه السياسية، ومحاولات التشويش على الرأي العام لن تنجح".