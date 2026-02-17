انت الان تتابع خبر الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "علاوي التقى اليوم الثلاثاء في بيروت الرئيس اللبناني جوزاف عون"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة في المنطقة والتحديات السياسية والامنية وسبل تعزيز الامن والاستقرار ودعم مسارات التهدئة والحوار بما يخدم مصالح شعوب المنطقة".

وأضاف ان "الجانبين اكدا على اهمية تعزيز دور الدولة ومؤسساتها وترسيخ الاستقرار الداخلي والعمل على تقوية العلاقات العربية بما يسهم في حماية السلم المجتمعي وتعزيز التعاون المشترك".

واعرب عن دعمه "للسياسات التي ينتهجها فخامة الرئيس اللبناني في التركيز على وجود جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد الدولة بما يعزز سيادة القانون ويحفظ استقرار لبنان ووحدته".

ووجه دعوة للرئيس عون لزيارة بغداد تاكيدا على عمق العلاقات الاخوية بين العراق ولبنان وحرصا على تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

