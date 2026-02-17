انت الان تتابع خبر البرلمان ينشر قائمة بلجانه الدائمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للمجلس، ان اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي، هي:1.اللجنة القانونية2.اللجنة المالية3.لجنة الأمن والدفاع4.لجنة النزاهة5.لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية6.لجنة العلاقات الخارجية7.لجنة الخدمات والإعمار8.لجنة الكهرباء والطاقة9.لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة10.لجنة الاستثمار والتنمية11.لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية12.لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف13.لجنة النقل والاتصالات والحوكمة14.لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار15.لجنة التربية16.لجنة التعليم العالي17.لجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة18.لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة19.لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية والعشائر20.لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين21.لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة22.لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني