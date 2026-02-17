الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةفي حالة رفض الكفيل تجديد الإقامة ماذا أفعل وكم غرامة عدم تجديد الإقامة على الكفيل 1447

في حالة رفض الكفيل تجديد الإقامة ماذا أفعل وكم غرامة عدم تجديد الإقامة على الكفيل 1447