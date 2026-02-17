الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةفي حالة رفض الكفيل تجديد الإقامة ماذا أفعل وكم غرامة عدم تجديد الإقامة على الكفيل 1447
في حالة رفض الكفيل تجديد الإقامة ماذا أفعل وكم غرامة عدم تجديد الإقامة على الكفيل 1447
من الممكن أن يتعرض المقيم بالمملكة إلى رفض الكفيل جديد إقامته، لهذا يبحث المقيم حينها عن حل رفض الكفيل تجديد الإقامة بالمملكة، والجدير بالذكر أن الحكومة في المملكة العربية السعودية وفرت حلول للمقيم، كما فرضت غرامة على الكفيل في تلك الحالة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم إجراءات تتم في حال رفض الكفيل تجديد الإقامة.
حل رفض الكفيل تجديد الإقامة بالمملكة
قدمت المملكة العربية السعودية عدة حلول للمقيمين الذين يواجهون مشكلة في رفض الكفيل تجديد الإقامة، والجدير بالإشارة أن تلك الحلول تأتي على النحو التالي:
- يقوم المقيم بنقل الكفالة إلى كفيل آخر، حتى يتمكن من تجديد الإقامة.
- في حالة عدم وجود سبب لرفض هذا الكفيل الجديد نقل الكفالة، يقوم بالتواصل مع المحامي المختص لاستكمال الإجراءات.
- يمكن للمقيم اللجوء إلى الجهات المعنية التي تعمل على تولي إقامة الوافد، والتي يمكن أن تكون مكتب الجوازات أو مكتب العمل، حيث يمكن تخطي الوقوع في المخالفات عبر تقديم عذر مقبول لدى مكتب الجوازات.
- يمكن تقديم عذر في مكتب العمل وهذا من قبل المقيم أثناء إكمال الإجراءات في حال تم رفض الكفيل التجديد، وبالنسبة لحالة الحجز على الإقامة أو جواز السفر بإمكانه تقديم شكوى إلى النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.
كم غرامة تجديد الإقامة على الكفيل
إن قيام الكفيل في المملكة العربية السعودية برفض تجديد الإقامة للمقيم يضعه ذلك في مشكلة التعرض لدفع غرامة، حيث قامت الحكومة بفرض تلك الغرامة، ومن خلال ما يلي نعرض لكم تفاصيل تلك الغرامة:
- يتوجب على الكفيل القيام بدفع غرامة على عدم تجديد الإقامة للمرة الأول، حيث يدفع مبلغ يصل إلى 500 ريال سعودي.
- بالنسبة لعدم قيام الكفيل بدفع غرامة في المرة الثانية، لابد من أن يدفع مبلغ 1000 ريال سعودي.
- يجب على الكفيل القيام بدفع غرامة في حالة التأخر عن تجديد الإقامة للمرة الثالثة، وتبلغ قيمة الغرامة حوالي 1500 ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى الترحيل من المملكة العربية السعودية.
تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات التي تساعد المقيمين على أراضيها، وممن أهمها إيجاد حل رفض الكفيل تجديد الإقامة بالمملكة، هذا بالإضافة إلى فرض غرامة على الكفيل الذي يرفض تجديد الإقامة وهذا حتى تحافظ على سلامة المقيمين على أراضي المملكة.