الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 07:09 مساءً - شروط دخول الخادمة والسائق للبحرين مؤسسة جسر الملك فهد

شهدت المملكة البحرينية، مع تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، زيادة ملحوظة في استخدام العمالة المنزلية والسائقين الخاصين، ومن أجل ضمان سير العمليات بسلاسة، تسعى مؤسسة جسر الملك فهد إلى تنظيم شروط دخول الخدم والسائقين إلى البحرين بطريقة تضمن سلامتهم وتوفير الحماية لهم ولعائلاتهم.

شروط دخول الخادمة والسائق للبحرين

تلقت خدمة العناية بالمستفيدين لحساب جسر الملك فهد على منصة إكس، عدد من الأسئلة المتعلقة بالشروط الواجب توافرها للسماح بمغادرة السائق الخاص والعمالة المنزلية للمملكة ثم دخول البحرين، وقد تم الرد على هذا الاستفسار بضرورة توافر شرطين اساسيين وهما حصول كلٍ منهما على تأشيرة الخروج والعودة، ومرافقة الكفيل أو الشخص المسؤول عن السائق الخاص أو الخادمة أثناء السفر، وقد دعت المؤسسة سابقًا جميع المسافرين في كلا الاتجاهين إلى ضرورة إحضار جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات وتعليمات الجهات العاملة بالجسر.

الوثائق المطلوبة لدخول الخادمة والسائق للبحرين

تحددت المؤسسة الوثائق المطلوبة من جميع المسافرين المواطنين المتجهين لعبور الجسر على النحو التالي:

إحضار المواطن لأصل الهوية الوطنية، ويشترط ألا تقل صلاحيتها عن ثلاثة أشهر.

اصطحاب جواز السفر، ويشترط ألا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر.

اصطحاب العمالة المنزلية أو السائق مع حمل إقامة وجواز سفر ساريان الصلاحية.

مرافقة أي من السائق أو الخادمة لصاحب العمل أو لعائلتهم أثناء السفر عبر الجسر، يتطلب استخراج تأشيرة الخروج والعودة.

وجود تأمين طبي على السائق الخاص والخادمة عند وصولهم إلى المملكة.

من الواضح أن مؤسسة جسر الملك فهد تضع شروطًا صارمة وشفافة لدخول الخادمات والسائقين إلى البحرين، بهدف ضمان أمنهم وحمايتهم أثناء فترة عملهم في البلاد، ومن خلال تلك الشروط، يتم تحقيق التوازن بين احتياجات الأفراد والحاجة الملحة للمراقبة والرقابة على دخول هذه الفئة من العمالة.