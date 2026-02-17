الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - يُعد نموذج تجديد الجواز السعودي من أهم الإجراءات التي يجب القيام بها لإصدار جواز سفر من إدارة الجوازات، حيث إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن توافر نموذج خاص بإصدار وتجديد الجواز؛ لذا من خلال موقع لحظات نيوز سنذكر هذا النموذج وما يخص تجديد جواز السفر بالتفصيل.

نموذج تجديد الجواز السعودي

عند رغبة المواطنين السعوديين بإصدار أو تجديد جواز السفر يُطلب منهم ملء كافة البيانات والمعلومات في الحقول الموجودة في نموذج تجديد الجواز السعودي، ومنها معلومات شخصية وأخرى معلومات نقل الخدمة وعدة بيانات أخرى خاصة بالعنوان الوطني وغيرها.

بعد الانتهاء من تعبئة جميع البيانات في مكانها المُخصص لها، يتم إرسال النموذج بالمعلومات الدقيقة والصحيحة إلى إدارة الجوازات السعودية، ويمكن تحميل نموذج تجديد جواز السفر في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط التالي: نموذج تجديد جواز سفر

شروط تجديد جواز السفر السعودي

بعد معرفة نموذج تجديد الجواز السعودي وطريقة تعبئته بالبيانات، فلا بد من توضيح أن الجوازات في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي ينبغي استيفاؤها حتى يتم قبول تجديد جواز السفر بكل سهولة، وهي تتمثل فيما يلي:

ضرورة تسجيل البصمة في النظام.

دفع رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر.

موافقة على أحد الوالدين على إصدار الجواز.

في حال عدم وجود أحد الأبوين أو كلاهما، فيتم الحصول على موافقة المفوض نيابة عنهما.

أن يكون المُتقدم بطلب التجديد مُسجلًا في منصة أبشر.

تقديم جواز السفر القديم لإجراء التجديد واستلامه من أحد مكاتب الجوازات في المملكة.

ضرورة خلو سجل المستفيد من أي مخالفة مرورية.

تسجيل المستفيد عنوانه الوطني.

يتم إصدار الجواز لمن هو أكبر من 21 عام عبر منصة أبشر من حسابه الشخصي.

يُشترط الموافقة على جميع التعليمات والتعهدات المطلوبة داخل منصة أبشر الرسمية.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي

تجدر الإشارة إلى أن الجوازات في المملكة العربية السعودية قامت بتوضيح الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها تجديد أو إصدار جواز سفر سعودي، وتأتي خطوات تجديد جواز السفر على النحو الآتي:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. من ثم النقر على تبويب “أبشر أفراد”. بعد ذلك النقر على أيقونة “دليل الخدمات” من أعلى واجهة الصفحة الرسمية. يتم النقر على خانة “الجوازات”. العثور على خدمة “تجديد جواز السفر السعودي”. من ثم النقر على خانة “وصف الخدمة”. ستظهر صفحة بها كافة تفاصيل الخدمة. يتم النقر على زر “تنفيذ الخدمة”. تظهر صفحة الدخول فيتم اختيار “أبشر أفراد”. بعد ذلك تظهر الحقول المُراد إدخال البيانات المطلوبة فيها. كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية. إضافة كلمة المرور. النقر على “تسجيل الدخول”. تصل رسالة نصية بها كود التحقق، فيتم إدخالها في الحقل المُخصص له. النقر على “تحقق”. تظهر بيانات جواز السفر. يتم اختيار مدة صلاحية جواز السفر. تحديد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على “تأكيد الطلب”.

خطوات استلام جواز السفر السعودي

بعد إتمام كافة خطوات تجديد جواز السفر السعودي، فمن المهم معرفة الخطوات التي يتم عن طريقها استلام الجواز بعد التجديد، وهي تتمثل فيما يلي:

تقديم ما يُثبت تجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر. تأكيد العنوان الوطني، أو تسجيل عنوان وطني جديد في حال تغييره. إحضار جواز السفر القديم وتسليمه إلى الموظف المختص بالبريد السعودي. سداد رسوم إيصال الجواز إلى البريد السعودي.

تسعى الجوازات السعودية إلى تحويل الكثير من الخدمات الورقية إلى خدمات رقمية إلكترونية، وهذا تسهيلًا على المواطنين إجراء العديد من الأمور الخاصة بالجوازات من إصدار وتجديد، وهذا بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030.

أسئلة شائعة

كم يستغرق تجديد جواز السفر في السعودية؟

يستغرق 3 أيام منذ تاريخ بدء الخدمة.

كم رسوم تجديد جواز السفر السعودي؟

يتم تجديد جواز السفر لمدة 5 أعوام بـ 300 ريال سعودي.