كتلة العزم ممتعضة من التصويت على امين بغداد ورئيس اركان الجيش وتوجه اتهاما للحلبوسي

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الكتلة في بيان، "يعرب تحالف العزم عن استنكاره للمضي في إجراءات تمسّ ملف التوازن السياسي على المستوى الوطني، ولا تراعي مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع مواقعها العليا، وفي مقدمتها ما جرى بشأن منصبي أمين بغداد ورئيس أركان الجيش، وهو مسار لا ينسجم مع الاستحقاقات الوطنية للمكونات ولا مع الأسس التي تقوم عليها الدولة الدستورية".

وأضافت، "يحمّل التحالف رئيس مجلس النواب مسؤولية التنازل عن هذه الاستحقاقات وعدم مراعاة متطلبات التوازن الوطني، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الخيارات من قبل التحالف بهدف صيانة حقوق المكونات والحفاظ على الشراكة السياسية باعتبارهما يمثلان ركناً أساسياً لاستقرار العملية السياسية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية، الأمر الذي يقتضي مراجعة جادة لهذا المسار والعمل على تصحيحه بما يخدم المصلحة العامة ويعيد ترسيخ مبدأ التوازن الوطني في إدارة الدولة".

وكان مجلس النواب قد صوت على امين عاصمة بغداد (عمار موسى كاظم)، كما صوت على رئيس أركان الجيش العراقي (عبدالامير يار الله).