الملا يحمل رئيس البرلمان تبعات حالة انعدام التوازن في مؤسسات الدولة

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي في التحالف حيدر الملا، في تدوينة له تابعتها الخليج 365، "نحمل رئيس مجلس النواب مسؤولية متابعة ومعالجة حالة انعدام التوازن في مؤسسات الدولة بما سنيجم مع متطلبات الشراكة الوطنية الحقيقية".



واضاف "يؤكد العزم حرصه على تحقيق التمثيل العادل، اذ ما يزال هناك غياب واضح للتمثيل السني داخل المؤسسات الامنية والعسكرية والخدمية، وهو واقع يحتاج الى معالجة جادة واجراءات تصحيحية لا الى ترسيخ الوضع القائم".