بخمسة شروط | بدء التسجيل في برامج الدبلوم لمستفيدي الضمان المطور

كما هو معروف أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا تقتصر خدماتها لمستفيدي برامجها على الدعم المادي فقط، بل إن هناك خدمات أخرى مثل التعليمية والوظيفية وغيرها، ومن هذا المنطلق نشارك عبر موقع لحظات نيوز آخر المبادرات التي تم تقديمها إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

من خلال الحساب الرسمي لجمعية دعم التعليم “تعلّم” على منصة إكس تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في برامج الدبلوم للطلاب المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور وذلك في مدينة الرياض.

إذ إن الجمعية قد أوضحت أن تلك الدبلوم يأتي بثلاثة برامج مختلفة وهم؛ دبلوم الأمن السيبراني، دبلوم سلاسل الإمداد ودبلوم الذكاء الاصطناعي.

وأما موعد التسجيل فمن المفترض أنه قد بدأ منذ أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2026 على أن ينتهي الجمعة الموافق 20 ديسمبر، على أن يتم تقديم الطلب بتصوير الباركود من هذا “الرابط“.

شروط التسجيل في برامج الدبلوم لمستفيدي الضمان

من الجدير بالذكر أن جمعية دعم التعليم أكدت على وجود باقة شروط يتوجب تحقيقها من أجل قبول طلبات مستفيدي الضمان المطور في برامج الدبلوم، وذلك على النحو الآتي:

لا بد أن يكون مقدم الطلب من المستفيدين الفعليين من الضمان المطور بالإثبات.

أولوية القبول تكون لحديثي التخرج.

يجب ألا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يزيد عن 24 عامًا.

يشترط اجتياز كلٍ من اختبارات القدرات والتحصيلي.

لا بد من الحصول على شهادة الثانوية العامة.

مدة الدراسة في كل برنامج هي عامان.

لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لا تفوتوا معرفة كل جديد حيال المبادرات التعليمية، الوظيفية وغيرهما مما تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية