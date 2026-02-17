الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-17 05:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة تقليصه للخسائر المحققة سابقا بتشكيله لبعض الموجات التصحيحية الصاعدة ليستقر بذلك قرب 0.8700 محاورا بذلك المتوسط المتحرك 55 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

نود التذكير بأن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 0.8740 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القادمة, كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بالعزم السلبي لنبقى على توقعنا الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 0.8670 و0.8655 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8670 و 0.8715

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا