تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-02-2026

حاول سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة تقليصه للخسائر المحققة سابقا بتشكيله لبعض الموجات التصحيحية الصاعدة ليستقر بذلك قرب 0.8700 محاورا بذلك المتوسط المتحرك 55 كما هو واضح بالرسم المرفق.

نود التذكير بأن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 0.8740 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القادمة, كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بالعزم السلبي لنبقى على توقعنا الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 0.8670 و0.8655 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8670 و 0.8715

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض