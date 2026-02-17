انت الان تتابع خبر الديمقراطي: منصب رئيس اركان الجيش من حصة المكون الكردي وسنطالب به والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائب عن الكتلة اشواق الجاف لـ الخليج 365، ان "المناصب وحسب الدستور تشمل كافة المكونات، حيث ان مصب رئيس اركان الجيش يشغله بابكر زيباري الا انه احيل الى التقاعد"، مبينة "اننا نؤكد على هذا المنصب باستمرار وهو استحقاق".

وأضافت ان "طرح هذا الموضوع خلال المفاوضات يتعلق باكمال الاستحقاقات الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء"، موضحة انه "خلال المفاوضات سنؤكد على استحقاق المنصب كوننا مشاركين في العملية السياسية لخدمة العراقيين".

وأكدت انه "عند تشكيل الحكومة سيتم استحصال باقي المناصب ضمن الاستحقاق الدستوري"، مشددة على "ضرورة اشراك كافة المكونات حسب الاستحقاقات الدستورية".

