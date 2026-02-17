تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-02-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) على مستوياته اللحظية الأخيرة، كما توقعنا له بتحليلاتنا الصباحية، في ظل ثبات مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص السعر على التعافي القريب، خاصة ويأتي هذا بالتزامن مع كسره لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.