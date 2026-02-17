الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - عاجل | زيادة رواتب الموظفين في السعودية للقطاع الحكومي والخاص.. وزارة المالية توضح

تم الإعلان عن أخبار سارة في مؤخرًا في المملكة العربية السعودية وهي قرار ملكي أُصدر يفيد بزيادة المرتبات موظفي القطاع الحكومي، ويرغب العديد في التعرف على صحة هذا الخبر لذا نشارك لكم من خلال موقعنا لحظات نيوز كافة التفصيل مع توضيح الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن هذه الزيادة.

زيادة رواتب الموظفين في السعودية

تم انتشار العديد من الاخبار حول زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية مما سبب ضجة كبيرة في البلاد بين مؤكد وغير مصدق لهذه الأخبار، وهو ما دفع وزارة المالية للخروج بتصريحات أن هذه الأخبار لا صحة لها من الأساس، كما أوضحت أن أي قرارات حول زيادة الرواتب يتم الإعلان عنها رسميًا من خلال المنصة الرسمية الخاصة بالوزارة، وأشارت الوزارة إلى أن جدول المرتبات المعتمد يسير بناء على آليات والإجراءات المحددة في السابق دون إدخال أي تعديلات.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين في السعودية

يرغب العديد في الاستعلام عن رواتبهم الحكومية في المملكة العربية السعودية، وأتاحت الحكومة في المملكة القدرة على ذلك بخطوات بسيطة إنهاء للجدل، ونتعرف على كيفية ذلك فيما يلي:

التوجه إلى منصة اعتماد “من هنا“.

إدخال البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الدخول إلى اعتماد أفراد.

اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اختيار خدمة الاستعلام عن المستحقات المالية؟

ملء البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على استعلام.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات سوف تظهر كافة التفاصيل المالية التي تتعلق بالموظف بالإضافة إلى تاريخ الصرف وقيمة المستحقات.

موعد صرف رواتب الموظفين في شهر نوفمبر

تعتبر مواعيد صرف المرتبات في المملكة العربية السعودية منتظمة، حيث تتبع عملية الصرف في المملكة جدول زمني محدد ثابت في كل شهر، وفي حال صادف يوم الصرف يوم الجمعة يتم تبكيره إلى يوم الخميس، وإذا صادف يوم السبت يتم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد.

يتم تداول العديد من الأخبار حول المرتبات في المملكة العربية، ولكن يتم تأكيد هذه الأخبار والأخذ بصحتها من مصادر حكومة المملكة الرسمية، كما هو الحال حول أخبار زيادة مرتبات موظفي الحكومي والخاص الذي دفع وزارة المالية لحسم الأمر عبر بيان منهية به الجدل.