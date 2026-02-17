سعر سهم دولينجو (DUOL) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 17-02-2026

عمق سعر سهم دولينجو Duolingo, Inc. (DUOL) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 90.00$ مع وجود فرص قوية لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط