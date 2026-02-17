سعر سهم Fortinet (FTNT) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-02-2026

ارتفع سعر سهم Fortinet, Inc. (FTNT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 87.20$، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص اختراق السهم لتلك المقاومة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يشكل عائقاً أمام صعود سعر السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 87.20$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 96.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد