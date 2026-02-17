الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - نبأ سار | صرف 1200 ريال بدل غلاء بأمر ملكي لشهر ديسمبر في السعودية.. المالية توضح

تنتشر عدة أنباء في الفترة الأخيرة بشأن وجود صرف زيادة بدل غلاء معيشة رواتب موظفين القطاع الحكومي في السعودية، ويوضح موقع لحظات نيوز التفاصيل.

تأتي الكثير من الأنباء عبر منصات ومواقع المملكة العربية السعودية بعودة صرف بدل غلاء المعيشة، ولكن ليس لمستفيدي الضمان المطور بل لجميع موظفي القطاع الحكومي في السعودية.

بالتالي قامت وزارة المالية في المملكة بنفي كافة الأخبار المتداولة، وأشارت إلى أنه لم يأتي أي أمر ملكي بعودة صرف بدل غلاء معيشة للموظفين في القطاع الحكومي.

تم التأكيد على عدم تصديق هذه الشائعات ومتابعة الصفحات الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وهذا للحصول على أي أمر ملكي يخص الموظفين.

اتفرج أيضًا: عبر مساند | طريقة التحقق من أهلية استقدام العمالة المنزلية

اتفرج أيضًا: عبر منصة أبشر | طريقة تجديد هوية مقيم والشروط المحددة

موعد نزول رواتب الموظفين لشهر ديسمبر في السعودية 1447

بالتزامن مع اقتراب منتصف شهر ديسمبر الجاري يكثر تساءل الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص حول موعد صرف رواتب الشهر الجاري.

تأتي وزارة المالية في السعودية تنشر خبر سار لجميع المستفيدين، وهو تبكير موعد صرف رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي، وهذا لأن يوم 27 يوافق يوم الجمعة عطلة رسمية أسبوعية، بالتالي سوف يكون الصرف يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2026.

يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار الخدمية لحظة بلحظة، وذلك يكون من خلال زيارة موقعنا لحظات نيوز.