تكنولوجيا: Nothing تؤكد موعد إطلاق سلسلة Phone (4a) رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة Nothing التشويق لسلسلة Phone (4a) منذ فترة، وأخيرًا تكشف عن موعد الإطلاق الرسمي في 5 مارس. نشر الرئيس التنفيذي كارل باي ملصقًا دعائيًا يستوحي تصميمه من دعوة حدث أبل المقرر في 4 مارس، مع إضافة لمسة جريئة باللون الوردي.

من المتوقع أن تطلق الشركة هاتفين هما Phone (4a) وPhone (4a) Pro. تشير التسريبات إلى اعتماد السلسلة على شرائح Snapdragon من الفئة السابعة، حيث ظهر الإصدار الأساسي في منصة Geekbench مزودًا بمعالج Snapdragon 7s Gen 4.

كذلك تؤكد الشركة تزويد أحد طرازات السلسلة على الأقل بذاكرة تخزين UFS 3.1 لتحسين سرعة الأداء.

أما نسخة Pro، فيُنتظر أن تأتي ببطارية سعة 5,080 مللي أمبير مع دعم شحن بقدرة 50 واط. إضافةً إلى ذلك، ستتوفر السلسلة بعدة ألوان تشمل الأسود والأبيض والوردي والأصفر والأزرق.

المصدر