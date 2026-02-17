الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:15 مساءً - ما هي مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم عني بالسعودية ؟

برنامج حساب المواطن هو برنامج في المملكة العربية السعودية من ضمن أهدافه دعم المواطن بشكل مباشرة من خلال حمايته من زيادة وارتفاع الأسعار المفروضة والتي لا يستطيع تحملها، لذلك هنا تكمن أهمية البرنامج في الوقوف بجانب المواطنين وتحقيق أعلى درجات عدالة بالمملكة ومن خلال موقع لحظات نيوز سيتم التعرف على مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم.

ماهي مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

حيث يتم احتساب مجموع الأيام التي كان فيها المستفيد أو أحد التابعين خارج المملكة العربية السعودية، فإذا كانت مجموع هذه الأيام تجاوز 90 يوم خلال 12 شهرًا سواء كانت هذه الأيام متواصلة أو متقطعة يتم استقطاع تلك الأيام من دعم حساب المواطن وذلك بناءً على المقدار المخصص له من الدعم اليومي.

كيف التسجيل في حساب المواطن

هناك بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكن التسجيل في حساب المواطن ويمكن التعرف على تلك الخطوات خلال النقاط التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا. النقر على كلمة “تسجيل جديد” يتم إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، وتاريخ ميلاد، ورقم الجوال، وتأكيد رقم الجوال من خلال رسالة نصية بها رمز تحقق يتم إدخاله في المكان المخصص به. إدخال كلمة المرور ولكن يجب أن تحتوي كلمة المرور على أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة فضلًا عن رمز خاص. إدخال جميع البيانات الأخرى المطلوبة من دخل المواطن والعنوان بالتفصيل وغيرها من المعلومات. يجب تحضير كافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة البيانات ومن ثم إرسالها وإرفاقها عبر الموقع. واخيرًا يتم النقر على زر التسجيل، بعد ذلك سيتم مراجعة البيانات من قبل المتخصصين وسيتم إرسال رسالة نصية للشخص المتقدم على رقم الهاتف الذي قد تم إدخاله، تفيد مدى استحقاقه للدعم.

متطلبات الحصول على حساب المواطن في المملكة العربية السعودية

هناك بعض من المتطلبات اللازمة للحصول على حساب المواطن نتعرف عليها خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون للمتقدم هدية شخصية فضلًا عن كرت العائلة.

تقديم الأوراق والمعلومات الخاصة بالراتب والدخل الإضافي.

رقم حساب بنكي وينبغي أن يكون الحساب نشطًا.

تقديم بطاقة أحوال.

إذا كانت الزوجة تعمل يجب تقديم ما يثبت ذلك.

برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث من أبرز أهدافه تقديم الدعم المادي للأسر ذات الدعم المنخفض والمتوسط فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي.