تكنولوجيا: آيفون 18 قد يأتي ببطاريات أكبر في جميع الإصدارات عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أزالت شركة أبل منفذ شريحة الاتصال التقليدية من هواتف آيفون 17 برو في الولايات المتحدة، وهو ما أتاح لها توفير مساحة داخلية إضافية لتركيب بطارية أكبر قليلًا. في المقابل، لم تُطبّق هذه الخطوة في بقية الأسواق حول العالم.

ووفقًا لتقرير جديد، اعتبرت أبل هذه التجربة ناجحة داخليًا، لذلك تخطط لاعتماد نظام eSIM فقط في جميع إصدارات آيفون 18 عالميًا. ومن شأن هذه الخطوة أن تُمكّن كامل سلسلة آيفون 18 من الاستفادة من بطاريات أكبر، بدلًا من اقتصار الميزة على السوق الأمريكي فقط.

مع ذلك، قد تواجه بعض الأسواق التي لا يزال انتشار eSIM فيها محدودًا تحديات في التكيّف مع هذا التوجه. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت أبل ستُجري استثناءات خاصة ببعض الدول أم ستُطبق القرار بشكل موحّد.

وفي السياق ذاته، يشير التقرير إلى أن آيفون 18 برو ماكس قد يأتي ببطارية تتراوح سعتها بين 5100 و5200 مللي أمبير/ساعة. ورغم أن هذه السعة لا تضاهي ما تقدمه بعض الهواتف الصينية المعتمدة على تقنيات السيليكون-كربون، فإنها تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأجيال السابقة.

ومن المتوقع أن تُطلق أبل إصدارات آيفون 18 برو في سبتمبر المقبل بالتزامن مع الكشف عن هاتف آيفون فولد المرتقب. أما الإصدارات العادية من آيفون 18، فيُرجح تأجيلها حتى مارس من العام التالي.

وتتضمن الترقيات الأخرى المتوقعة تقليص حجم Dynamic Island، واعتماد تصميم أكثر سُمكًا ووزنًا، إلى جانب نظام كاميرات خلفية بفتحة عدسة متغيرة ومستشعرات محسّنة، فضلًا عن معالج A20 Pro المُصنّع بدقة 2 نانومتر من TSMC.

