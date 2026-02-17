تكنولوجيا: تعطّل تحميل تعليقات يوتيوب.. وميزة حظر مانع الإعلانات في قفص الاتهام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه يوتيوب حاليًا مشكلة في تحميل قسم التعليقات أسفل مقاطع الفيديو، إذ أبلغ عدد من المستخدمين على Reddit عن ظهور خلل يمنع عرض التعليقات، بل ويمتد أحيانًا إلى وصف الفيديو نفسه.

وبينما يرى البعض أن الأمر قد يكون إجراءً جديدًا لمكافحة أدوات حظر الإعلانات، يرجّح آخرون أنه مجرد عطل تقني مؤقت.

أظهر تحديث الصفحة نجاحًا متقطعًا في حل المشكلة، ما يدعم فرضية العطل التقني. ومع ذلك، تبيّن أن إيقاف أداة حظر الإعلانات يُعد الحل الأكثر فاعلية حتى الآن، وهو ما عزّز الشكوك حول ارتباط الخلل بإجراءات يوتيوب ضد هذه الأدوات.

المثير للاهتمام أن بعض مشتركي YouTube Premium تأثروا أيضًا بالمشكلة. فعلى عكس إجراءات سابقة استثنت المشتركين المدفوعين من قيود مكافحة حظر الإعلانات، يبدو أن التحديث الحالي لم يفرّق بين المستخدمين، ما أدى إلى ما يشبه “أضرارًا جانبية”.

جاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها جوجل، إذ أغلقت ثغرات تشغيل الفيديو في الخلفية للمستخدمين المجانيين، مع الإبقاء عليها لمشتركي Premium، كما فرضت قيودًا على عرض كلمات الأغاني في YouTube Music، حيث أصبح بإمكان المستخدمين المجانيين الاطلاع على خمس كلمات أغنية فقط شهريًا.

في المقابل، لم تُظهر بعض التجارب الفردية أي خلل عند استخدام متصفح Chrome مع إضافة uBlock Origin Lite سواء مع حساب Premium أو بدونه، ما يشير إلى أن المشكلة قد لا تكون عامة بالكامل.

المصدر