شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 17-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-17 11:00AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الذهب (GOLD) على مستوياته اللحظية الأخيرة، كما توقعنا له بتحليلاتنا الصباحية، في ظل ثبات مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص السعر على التعافي القريب، خاصة ويأتي هذا بالتزامن مع كسره لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.