تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-02-2026

بدأ سعر المؤشر باستقبال العزم الإيجابي نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليعزز ذلك فرص استئناف المحاولات الصاعدة لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 97.05 وليستقر بذلك فوق العائق المتمثل بمستوى 96.85.

نتوقع تشكيل السعر للمزيد من المحاولات الصاعدة ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 97.20 ومن ثم ليضغط على الحاجز الإضافي المتمركز عند 97.45, أما تغيير الاتجاه والبدء بمسار سلبي جديد فإن ذلك قائم على كسر السعر لمستوى 96.40.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع