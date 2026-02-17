أسعار جديدة تذاكر القطار من الرياض والدمام في السعودية بعد التعديلات الجديدة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةأسعار جديدة تذاكر القطار من الرياض والدمام في السعودية بعد التعديلات الجديدة

أتاحت الخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية العديد من الطرق المختلفة من أجل حجز التذاكر ومنها يتم الحجز من خلال محطة القطار مباشرة أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الجوال ويمكن دفع قيمة التذكرة بالكامل أونلاين عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات ماده أو فيزا أو تطبيق أبل باي ومن الممكن أيضا الدفع نقديا عن طريق محطة القطار.

طريقة حجز التذاكر أونلاين

من الممكن الآن أن يتم الحجز أونلاين عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أن يقوم المسافر بالضغط على الرابط الخاص لمحطة القطار للحجز على الموقع الإلكتروني الآتي.

بعد ذلك يقوم بملء كافة البيانات المطلوبة منهم من اسم المسافر ورقم الهوية الوطنية الخاصة به ومعلومات الاتصال والباردة الإلكتروني.

بعد تسجيل كافة البيانات الخاصة به على الموقع أو عن طريق تطبيق الجوال يتم اختيار وجهته للدمام إلى الرياض ويتم تحديد وقت الرحلة الذي يناسبه.

ويتم تحديد وقت الرحلة الذي يناسبه. ثم بعد ذلك يقوم المسافر بالضغط على كلمة متابعة ويتم اختيار الوسيلة المناسبة للدفع سواء كانت من خلال مدى أو عن طريق تطبيق قبل باي ويتم إتمام عملية الدفع.

بعد إتمام عملية الدفع واختيار الموعد المناسب سوف تصله رسالة على الإيميل الخاص به الذي قام بالتسجيل به أو عن طريق رقم الهاتف المحمول الذي أدخله وتلك الرسالة تحتوي على رابط التذكرة الخاصة به.

كل ما عليه فعله هو الضغط على تلك الرابط وتظهر له كافة البيانات الخاصة بالتذكرة كاملة ثم يقوم بالتأكد من البيانات ويقوم بطباعة التذكرة قبل الذهاب إلى المحطة.

في حالة إذا كان المستخدم لا يعلم كيفية طباعة التذكرة يمكنه الذهاب إلى محطة القطار وطلب المساعدة من أحد الموظفين المتواجدين بشباك تذاكر القطارات وطباعة التذكرة هناك ولكن يرجى القدوم مبكرا.

أسعار تذاكر قطار الرياض للدمام