تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-17 05:32AM UTC

حاول سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة تقليصه للخسائر المحققة سابقا بتشكيله لبعض الموجات التصحيحية الصاعدة ليستقر بذلك قرب 0.8700 محاورا بذلك المتوسط المتحرك 55 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

نود التذكير بأن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 0.8740 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القادمة, كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بالعزم السلبي لنبقى على توقعنا الهابط والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 0.8670 و0.8655 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8670 و 0.8715

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

