ترامب يُعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لـ 3 أسابيع

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الخميس – الجمعة، 24 أبريل 2026، أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

يأتي ذلك في وقت عقدت فيه جولة محادثات ثانية ومباشرة بين إسرائيل ولبنان في البيت الأبيض على مستوى السفيرين بواشنطن.

ورجح ترامب عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال المدة المذكورة، وأشار إلى أن "هناك فرصة كبيرة للوصول إلى سلام بين إسرائيل ولبنان هذا العام".

ووصف المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية بجولتها الثانية بأنها سارت "بشكل جيد جدا"، وقال إن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان من أجل مساعدته على حماية نفسه من حزب الله. كما سيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يتوسط المحادثات بين الجانبين، إنه متفائل بالتوصل خلال أسابيع قليلة إلى "سلام دائم يستحقه لبنان وإسرائيل". فيما قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن "تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لحظة تاريخية مهمة".

اقرأ أيضا/ معاريف: واشنطن تقترب من "نقطة الحسم" مع إيران

ويمثل الجانب اللبناني في المحادثات الحالية تمهيدا للمفاوضات، السفيرة لدى واشنطن ندى حمادة معوض، وفي الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل لايتر.

وعقد نتنياهو مساء، الخميس، مشاورات مع الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) لتقييم الأوضاع، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي إسرائيلي بشأن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.

ويشهد لبنان هدنة هشة منذ الإعلان عنها من قبل تل أبيب وواشنطن الأسبوع الماضي لمدة 10 أيام أسفرت عن العديد من الشهداء والجرحى، مع استمرار خروقات إسرائيل وإقامتها "خط أصفر" بقيت فيه قوات الجيش وسيطرت على عشرات القرى اللبنانية ومنعت النازحين اللبنانيين من العودة إليها، وفي المقابل ينفذ حزب الله هجمات يقول إنها "ردا على الخروقات".

المصدر : عرب 48