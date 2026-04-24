تحديث توقع سعر الذهب اليوم 24-04-2026

واصل سعر المؤشر تشكيله لموجات صاعدة نتيجة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف المتمركز عند 98.85 والذي يشكل بدوره حاجز مهم أمام تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القريبة.

نشير إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيعزز فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد أولا نحو 99.10 و99.40 على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبره على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط نحو 99.25 قبل تسجيله لأي من الأهداف الإيجابية الإضافية.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.40 و 99.10

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز