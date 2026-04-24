تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-04-2026

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط تأثره في وقت سابق بتركيبة فنية سلبية على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.