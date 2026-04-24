ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان ثلاثة أسابيع

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عقد في البيت الأبيض.



وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي إنه إلى جانب نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والسفير الأميركي لدى اسرائيل مايك هاكابي والسفير الأميركي لدى لبنان ميشيل عيسى التقوا اليوم مع ممثلين رفيعي المستوى من إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي مشيراً الى ان الإجتماع "قد سار بشكل جيد للغاية انه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع".

وكان ترامب قد أعلن في 16 أبريل الجاري أن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق نار متبادل لمدة 10 أيام.