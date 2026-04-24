شرطة أبوظبي تنشر تنبيها لسائقي السيارات

ابوظبي - سيف اليزيد - نبهت شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، سائقي السيارات إلى ضرورة الامتناع عن توقيف السيارة على كتف الطريق، مؤكدة أيضا على عدم التجاوز منه.

وقالت شرطة أبوظبي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "وقوفك على كتف الطريق يعرضك ويعرض حياة السائقين الآخرين للخطر".

وأضافت في المنشور، الذي أرفقته بمقطع فيديو "لذلك، دائماً ننبه بضرورة الخروج من الشارع إلى أقرب موقف آمن في حال تعرض مركبتك لعطل، ونوكد على أهمية عدم التجاوز من كتف الطريق حفاظاً على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق وتجنباً للمخالفة المرورية".