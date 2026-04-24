تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-04-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية وبدء توارد الإشارات السلبية منها، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص هذا التعافي خاصة مع سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير.