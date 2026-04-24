«أبوظبي للجودة والمطابقة»: إطلاق «علامة الأغذية المتميزة» قريباً لدعم منتجات الدواجن المحلية

ابوظبي - سيف اليزيد - يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، المقامة حالياً في مركز أدنيك بالعين.

وأكد عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في دعم وتطوير منظومة الجودة في قطاعي الغذاء والزراعة.

وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مشاركة المجلس تهدف إلى تسليط الضوء على حزمة الخدمات التي يقدمها لتعزيز معايير الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والبيئة المحلية، لافتاً إلى أن المشاركة تركزت على عدة محاور استراتيجية تشمل توحيد ومواءمة المواصفات والمعايير الزراعية والغذائية، إضافة إلى برامج تقييم المطابقة وإصدار الشهادات للمنتجات والأفراد والنظم.

وأشار إلى أن منظومة الجودة الغذائية تعتمد بشكل أساسي على القدرات المخبرية المتقدمة التي يوفّرها «مختبر الفحص المركزي» التابع للمجلس، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي «M42»، حيث يمتلك المختبر إمكانيات تقنية عالية لإجراء كافة الفحوصات المطلوبة لضمان سلامة وجودة الغذاء وفق المواصفات الإماراتية، فضلاً عن الفحوصات الإضافية التي تسهم بفاعلية في مكافحة الغش التجاري في المنتجات الغذائية.

وكشف المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي، عن إطلاق المجلس قريباً مبادرة «علامة الأغذية المتميزة»، وهي مشروع إستراتيجي يهدف إلى دعم القطاع الخاص والمنتج المحلي في الدولة، موضحاً أنها ستركّز في مرحلتها الأولى على منتجات الدواجن، حيث تعمل العلامة كضمانة لجودة هذه المنتجات، مما يسهم في تعزيز تنافسيتها وخلق أسواق جديدة لها.

وأكد استمرار المجلس في تطوير اشتراطات هذه العلامة وتوسيع نطاقها، ضمن رؤية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية للمستهلكين.

يذكر أن مشروع «علامة الأغذية المتميزة» يهدف إلى تطوير برنامج مطابقة متكامل لمنح علامة الأغذية المتميزة لإمارة أبوظبي على منتجات لحوم الدجاج المبردة المنتجة محلياً، وذلك وفق متطلبات فنية ومعايير جودة متقدمة تتجاوز الحد الأدنى المعتمد في المواصفات القياسية الإماراتية.

ويركّز البرنامج على ضمان جودة وسلامة المنتج عبر سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من تربية الدواجن والتغذية، مروراً بعمليات الذبح والتجهيز، وصولاً إلى التعبئة والتوزيع، ويتضمن متطلبات خاصة تتعلق برفاهية الحيوان، وسلامة الغذاء، والاستدامة، وجودة المنتج النهائي.

ويسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية عالية الجودة، ودعم تنافسية قطاع الدواجن في إمارة أبوظبي، وتحفيز المنتجين على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتمييز المنتجات الحاصلة على العلامة في السوق من خلال نظام تصنيف «مثل الفئة المتميزة».

ويتم تطوير البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص، مع تطبيق آليات تقييم وشهادات مطابقة تضمن الالتزام المستمر بالمتطلبات، بالإضافة إلى خطط رقابة ومتابعة في الأسواق.