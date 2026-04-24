نهيان بن مبارك: العمال جزء أساسي من مسيرة الإمارات المتميّزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الاحتفال بيوم العمال العالمي يأتي هذا العام في ظل ظروف إقليمية، تتسم بالصراع وارتفاع حدة التوتر، وهي ظروف خطيرة، ومع ذلك، لم تواجه الإمارات يوماً التحديات بالخوف أو التردد، بل تواجهها بالهدوء والثقة والقوة، التي بُنيت بعناية على مدى أكثر من خمسة عقود، بفضل قيادة حكيمة، ورؤية واضحة، ومؤسسات راسخة، وقيم ثابتة، واليوم، تستمر هذه الركائز في التطور والتقدم تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فبالحكمة والعزم، والالتزام العميق برفاه الوطن، يقود سموه الإمارات في مسار من الاستقرار، والمسؤولية، والسلام، وقد تعلمنا منه أن رعاية العمال ليس تفضلاً أو تطوعاً وإنما هو واجب وشرف.

جاء ذلك، خلال كلمته الرئيسة في افتتاح احتفال الإمارات باليوم العالمي للعمال، الذي نظمته مجموعة الدار بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، بمشاركة 3000 يمثلون عمال الإمارات من مختلف القطاعات، وشمل الاحتفال إلى جانب كلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة لمعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، كما ضمّت أنشطة الاحتفال برامج تنموية وترفيهية، وفقرات وعروضاً شارك فيها عمال الإمارات والمجتمع المحلي، ومنها عرض أداء من الهند، عرض الأزياء التقليدية، من تنظيم وتقديم أفراد من المجتمع المحلي، وعرض «عام الأسرة» الذي ضم حوارات تفاعلية وهدايا للعمال المشاركين، إضافة إلى عروض أدائية راقصة وعرض أداء من أفريقيا واختتم الحفل بالمسابقات والجوائز للعمال المشاركين في الاحتفالية. حضر الاحتفالية طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات، وعدد من القيادات المحلية والاتحادية.

تنمية وتطور

في بداية كلمته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يسعدني أن أكون معكم، ويسرّني أن مجموعة الدار، ووزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد جمعتنا في هذه المناسبة الخاصة للاحتفاء بكم، وكذلك الاحتفاء بجهودكم، وانضباطكم، وتفانيكم، الذي أسهم في بناء دولة الإمارات كل يوم، وإن اليوم العالمي للعمال سيظل يوماً للامتنان، يوماً نؤكد خلاله على كرامة العاملين، والتقدير لإسهامكم العميق في تنمية وتطور هذا الوطن وتقدّمه».

سواعد العاملين

وجه معاليه حديثه للعمال قائلاً: «إذا كنّا في الإمارات نفخر ونعتز ما حققناه من إنجازات، فقد نهضت مدننا، وازدهرت مجتمعاتنا، ونما اقتصادنا بثقة وبخطوات واثقة، وهذا التقدم لم يكن ليتحقق إلا بالالتزام وبسواعد العاملين وبعزيمة الأفراد وصمودهم، فأنتم جزء أساسي من هذه المسيرة المتميزة، فقد أسهمتم في بناء الطرق والمباني والبنية التحتية، ودعم عملكم نمو هذا الوطن الذي يسعى لأن يكون واحة للسلام والازدهار والتطلع إلى المستقبل، إنه عمل يحق لكم أن تفخروا به، وهو عمل نقدّره جميعاً ونثمّنه، كما إنكم أغنيتم روح الإمارات التي تقوم على الطموح، وتسترشد بقيم الوحدة والرحمة والتعاون، والاحترام المتبادل والتفاهم، فكنتم إضافة مهمة إلى تنوع مجتمعنا، وعززتم التزامنا بقيم التسامح والأخوة الإنسانية والمسؤولية والتقدم المستدام.

الأسرة الممتدة

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن احتفاء الإمارات بعام الأسرة يضفي على هذا اللقاء بُعداً أعمق، فنحن نفخر بأن نعدّكم جزءاً من أسرتنا الوطنية الممتدة، التي تقوم على الاحترام والكرامة والرعاية المتبادلة، كما إننا نُقدّر عائلاتكم التي تدعمونها وتضحّون من أجلها في أوطانكم؛ وإن إخلاصكم لهم محل تقدير واعتزاز عميق، كما إن التزامكم بعملكم هنا، مع تحمّلكم لمسؤولياتكم هناك، يستحق كل تقدير واحترام، ونأمل أن تشعروا بأن دولة الإمارات هي وطنكم الثاني، لأننا نعتبركم أعضاء أساسيين في مجتمعنا ودولتنا، وفي الإمارات، نحن محظوظون بقيادة حكيمة، ورؤية واضحة، ومؤسسات قائمة على قيم ومبادئ راسخة، كما أن شعبنا من المواطنين والمقيمين، يقف موحداً في التزامه بالدفاع عن وطننا الغالي، والسعي نحو تحقيق العدل والسلام.

آمنة مستقرة

أوضح معاليه أن دولة الإمارات ستظل آمنة، مستقرة، راسخة، ومتطلعة إلى المستقبل، وثابتة على مبادئها، ومتمسكة بالتزامها بالسلام، وسيواصل كل منا حماية هذا الوطن، والحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم كل جهد يسهم في تحقيق السلام، وإنقاذ الأرواح، وإنهاء الصراعات، وتلك هي الطبيعة الحقيقية لدولتنا العزيزة.

واختتم معاليه كلمته بتوجيه الشكر لعمال الإمارات على كل ما قدموه للوطن، قائلاً: «شكراً لطاقتكم، وانضباطكم، ومهاراتكم التي تبذلونها في عملكم، وشكراً لكم على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الإمارات ومختلف الدول والمجتمعات التي تمثلونها، وأتقدم إليكم بأطيب التمنيات، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن تظلوا دائماً فخورين بالدور الحيوي الذي تؤدّونه في حياة هذا الوطن ومسيرته المتواصلة نحو التقدم.

عبد الرحمن العور: 200 جنسية في سوق العمل

توجّه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالشكر للعمال على جهودهم المستمرة ومساهماتهم الفاعلة في تحقيق الإنجازات التي ستظل محل تقدير واعتزاز في مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأشار معاليه في كلمته إلى التنوع الثقافي الذي يتميز به سوق العمل الإماراتي بوجود أكثر من 200 جنسية يعكس نموذجاً فريداً للتعايش والتسامح، ويعزز بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والتكامل.

وأكد معاليه أن حماية حقوق العمال على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل وتحسين جودة حياة القوى العاملة وتعزيز رفاهتها يمثل أولوية وطنية مستمرة، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً ببناء بيئة عمل متوازنة تضمن الكرامة الإنسانية وتحقق الاستدامة. خصوصاً في ضوء تطوير سياسات وتشريعات سوق العمل بما يعزّز الشفافية والتنافسية والإنتاجية.

وأشار معاليه إلى أن سوق العمل في الدولة أصبح نموذجاً عالمياً يجمع بين التنافسية والمرونة، مع الحفاظ على محورية الإنسان، خصوصاً في ضوء منظومة الحماية الاجتماعية التي ترتكز على نظام حماية الأجور والتغطية الشاملة للتأمين الصحي ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالإضافة إلى نظام الادخار الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للعمال على المدى الطويل.

طلال الذيابي: توفير بيئة عمل عادلة وآمنة

أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، يجسّد القيم الراسخة لدولة الإمارات في احترام الإنسان وتقدير جهوده، ويعكس التزامنا في مجموعة الدار بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة تصون كرامة العمال وحقوقهم. ونفخر بشراكتنا مع وزارة التسامح والتعايش ووزارة الموارد البشرية والتوطين في تنظيم هذا الحدث الذي يجمع أكثر من 3000 عامل، تقديراً لدورهم في مسيرة التنمية. ونؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وسنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز بيئات العمل الإيجابية وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بما ينسجم مع رؤية الإمارات للمستقبل.