هل نُقلت إلى المستشفى؟ حقيقة ما يحدث مع ميرفت أمين

دبي - فريق التحرير: شهدت الساعات الماضية حالة من القلق والجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء زعمت تعرض الممثلة المصرية ميرفت أمين لوعكة صحية حادة استدعت نقلها إلى المستشفى.

وتناقلت هذه الأخبار بشكل مكثف، ما أثار استياءً كبيرًا لدى جمهور ومحبي ميرفت أمين، وسط مطالبات بضرورة تحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات.

من جهتها، سارعت صفحات محبي الفنانة إلى نفي هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة، وأن حالتها مستقرة وتتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنها تعرّضت فقط لنزلة برد خفيفة منعتها من المشاركة في بعض الفعاليات.

وفي السياق نفسه، حسمت ميرفت أمين الجدل، مؤكدة في تصريح لـ”بوابة الأهرام” أنها بخير، وأن ما يتم تداوله حول نقلها إلى المستشفى غير صحيح على الإطلاق.

وأضافت أنها تمرّ بنزلة برد بسيطة وتتلقى العلاج في منزلها، مطمئنة جمهورها على استقرار وضعها الصحي ونفيها لكل ما تم تداوله من شائعات.