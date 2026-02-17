الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 مساءً - الآن توافر سند للمطلقات وذوي الاحتياجات في كافة السعودية من محمد بن سلمان.. تعرف على الشروط والتقديم

قام الملك السعودي محمد بإطلاق مبادرة جديدة تدعم المواطنين، ولكن كانت الفئة المخصصة لذلك هم النساء المطلقات وكذلك أيضاً الأرامل وتم ضم جميع ذوي الإحتياجات ليستفيدوا من المبادرة، فهي تشكل نوع من الدعم الذي يحصل عليه المواطن بهدف رقي المعيشة، وكذلك نشر العدل والمساواة بين الجميع وترغب الحكومة السعودية في تكوين بيئة حضارية تتمتع بالرفاهية، حيثُ بعد الدراسات الأخيرة تم وجود عدد كبير جداً من الأسر التي انتقلت لفئة المحددين لذلك تم البدء في تطبيق أكثر من مبادرة وأسلوب للدعم، ليعمل كل نوع على تغطية نقص في جانب معين ومن ضمنهم السند الذي تم صدوره بأمر من محمد بن سلمان، وكان هناك مجموعة من الأحكام التي تحتوي على كافة الشروط وكذلك هناك طريقة موحدة للتقديم سيتم شرحها بالتفصيل.

أحكام وشروط الاستفادة من سند الدعم من بن سلمان

ونصت الشروط على متطلبات أساسية من الواجب أن يكون كل المتقدمين يستوفيها من السيدات والمواطنين المتقدمين، وهذ الأحكام تأتي بترتيب مخصص وهو كما يلي:

كان شرط الجنسية من أول الشروط التي ذكرت للحصول على السند، ولهذا لا يتم تقديم الا السعوديين على السند.

في حالة وجود راتب ثابت للمتقدم فلابد أن لا يزيد عن أربعة آلاف ريال.

الأولية تكون في البداية للمطلقات وجميع أسر الشهداء وكذلك الأرامل أيضاً ذوي الاحتياجات والهمم.

هناك حالات استثنائية يمكن الاستفادة منها في الحصول على سندات الدعم وهو لكل مواطن مقبل على الزواج ويطلب الإعانة بشرط أن يكون لم يمر أكثر من 12 شهر على عقد القران.

الفئات المقبولة في دعم محمد بن سلمان بالسعودية 1447

كانت في البداية فكرة السند لدعم مجموعة بسيطة من المواطنين والذين يعدون الأكثر احتياجاً، ولكن بعد النجاح الذي حققته المبادرة توسعت عملية الدعم وشملت مجموعة متنوعة لتطبق عليهم السند وهذه الفئات هم كل ما يلي: