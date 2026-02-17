الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 مساءً - كيفية استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية 1447 والأوراق المطلوبة

حتى يتمكن المواطن السعودي من الزواج وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة به وتحديدا في حال الزواج من امرأة أجنبية، يجب أن يقوم باستخراج تصريح الزواج، حيث هذا الإجراء هو من ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، وتم الإعلان من قبل المملكة على إتاحة تلك الخدمة بصورة إلكترونية من خلال تقديم طلب عبر إحدى المنصات التي أتاحتها المملكة إلى المواطنين في الفترة الأخيرة، وحتى يتم استخراج تصريح الزواج يجب على الفرد أن يقوم بتحضير بعض من الأوراق والمستندات اللازمة التي من خلالها سيتم الموافقة على طلب استخراج تصريح الزواج إلى المواطن.

طريقة استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية

يتطلب باستخراج تصريح الزواج للمواطن السعودي من المرأة الأجنبية تنفيذ بعض الخطوات الهامة حتى يوم الموافقة على الطلب بصورة رسمية، لذا تتمثل تلك الخطوات في التالي:

يجب أن يتم تقديم طلب استخراج تصريح الزواج إلى جهاز الأحوال المدنية ثم يتم تقديم الأوراق المطلوبة التي تتمثل في شهادة الزواج والهوية الوطنية وجواز السفر، بالإضافة إلى وثيقة الفحص الطبي التي تثبت القدرة الصحية والجسدية للزوجة.

بعد أن يتم استيفاء كافة الشروط يجب أن يتم إصدار تصريح الزواج، وبالتالي فإن الزوجان يتمكن كل منهما من تسجيل زواجهم بصورة رسمية داخل سجل الزواج المدني.

من الضروري الالتزام بالشروط والقوانين الخاصة بالزواج داخل المملكة السعودية، بالإضافة للتأكد من الامتثال إلى القوانين المدنية والشرعية التي تطبق في السعودية.

أوراق استخراج تصريح الزواج من أجنبية من منصة أبشر

حتى يتم استخراج تصريح الزواج من أجنبية يجب أن يتم حجز موعد داخل منصة أبشر، وذلك لكي يتم إجراء المقابلة الشخصية داخل فرع من ضمن فروع العوائل التابعة إلى وزارة الداخلية، كما يجب أن يتم تحضير بعض من المستندات اللازمة والتي تتمثل في الآتي: