الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 مساءً - كيف احجز باصات سابتكو؟ خطوات حجز تذاكر النقل الجماعي سابتكو وخطوط الرحلات واسعار التذاكر

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن كم أسعار النقل الجماعي، وما هي خطوط رحلات النقل الجماعي في سابتكو؟، حيث قامت شركة سابتكو في المملكة العربية السعودية بتوضيح أسعار النقل الجماعي؟، بالإضافة إلى أن النقل الجماعي في سابتكو واحد من أسهل وسائل النقل في المملكة حيث يتميز بسهولة حجزه، لقد صنعت خصيصاً لتسهيل استقلال الحافلات التي تتجول في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفي ما يلي التفاصيل الكاملة.

كم سعر تذكرة النقل الجماعي سابتكو ؟

وفقا لما أعلنته شركة سابتكو، عن أسعار تذكرة النقل الجماعي التي جذبت انتباه جميع المقيمين والمواطنين داخل المملكة، لقد حددت الشركة أسعار النقل الجماعي فيما يلي:

يبلغ سعر تذكرة النقل من الرياض إلى جدة 208 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة النقل من جدة إلى تبوك 225 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة النقل من الدمام إلى جدة 288 ريال سعودي على الاقل، 295 كحد أقصي.

يبلغ سعر تذكرة من مدينة الرياض إلى مدينة تبوك 283 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة النقل من مدينة الرياض إلى نجران 214 ريال سعودي.

ما هي خطوط النقل الجماعي في شركة سابتكو؟

لقد أتاحت شركة سابتكو أربع خطوط تربط بين أربع مناطق مهمة داخل المملكة العربية السعودية ، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

خط المدينة المنورة _ مدينة مكة _ المدينة المنورة.

خط مدينة الرياض _ مدينة الخبر _ مدينة الرياض.

خط مدينة جدة _ مدينة ينبع _ مدينة جدة

خط المدينة المنورة _ مدينة جدة _ المدينة المنورة.

كيفية حجز رحلة من خلال شركة سابتكو؟

يمكن الآن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حجز رحلة من شركة سابتكو عبر الموقع الرسمي للشركة، ومن ضمن تلك الخطوات مايلي: