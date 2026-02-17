جدول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةجدول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة 1447

طريقة حجز رحلة في قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة وماهو جدول مواعيد الرحلات 1447، حيث تعتبر القطارات من أكثر الوسائل السهلة والسريعة للتنقل من مكان لآخر وقد وفرت الخطوط الحديدية السعودية قطار الحرمين السريع، والذي يعمل بالطاقة الكهربائية وتصل سرعته إلى 300 كيلو متر في الساعة، ويوفر جميع وسائل الراحة لركابه بجانب الأمان، فضلًا عن تقديم درجات حسب حاجتك وميزانيتك، ويقوم برحلات مختلفة وعديدة في المملكة ومنهم رحلات القطار من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة.

طريقة حجز رحلة في قطار الحرمين السريع

بشكل إلكتروني يمكنك الحجز بالقطار واختيار الموعد الذي يناسبك وجميع التفاصيل الأخرى، وذلك خلال:

الدخول إلى موقع قطار الحرمين السريع من هنا. من تبويب السفر الموجود بالصفحة الرئيسية قم باختيار “حجز جديد”. الاختيار بين الحجز ذهاب فقط أم حجز ذهاب وعودة. تحديد كافة المعلومات الخاصة بالرحلة من حيث المكان الذي ستذهب منه ووجهتك التي ستذهب إليها والتاريخ والركاب البالغين والأطفال ورغبتك في وجود مساحة كرسي متحرك أم لا. انقر على أيقونة “البحث”. ستظهر لك كافة الرحلات المتاحة في اليوم الذي اخترته ومواعيدها. يمكنك اختيار الرحلة المناسبة وتحديد الدرجة التي تناسبك بين الأعمال والدرجة الاقتصادية. اختيار المقعد المتاح والمناسب لك خلال المخطط الظاهر لك. كتابة كافة التفاصيل التي تخص المسافرين ثم كتابة تفاصيل رقم الهاتف والبريد الالكتروني. الموافقة على على الشروط والأحكام. أنقر على أيقونة “الدفع”. اختيار طريقة الدفع المناسبة ثم تأكيد الحجز والدفع.

جدول مواعيد الرحلات من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة الكرمة

يمكنك اختيار الموعد الذي يناسبك للوصول من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة بقطار الحرمين السريع، وذلك من خلال المواعيد المتاحة التالية:

رحلة الساعة 10:35 وتصل في الساعة 11:29.

رحلة الساعة 12:15 وتصل في الساعة 13:09.

رحلة الساعة 14:35 وتصل في الساعة 15:29.

رحلة الساعة 15:35 وتصل في الساعة 16:29.

رحلة الساعة 17:35 وتصل في الساعة 18:29.

رحلة الساعة 18:35 وتصل في الساعة 19:29.

رحلة الساعة 20:15 وتصل في الساعة 21:09.

رحلة الساعة 22:35 وتصل في الساعة 23:29.

يقدم قطار الحرمين السريع العديد من الخدمات المتقدمة والتي يرغب جميع سكان المملكة في الحصول عليها ولذلك تم اعتماد القطار كواحدة من أفضل الوسائل للتنقل، وتوضح دائمًا الخطوط الحديدية السعودية جدول القطار خلال موقعها الإلكتروني والتي يمكنك معرفة كل التفاصيل من خلاله بسهولة.