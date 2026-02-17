الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 مساءً - أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنين بخصوص تأشيرة الذهاب والإياب من وإلى السعودية، وحلها.. الجوازات توضح

الكثير من المواطنين يرغبون في السفر، ولكن تواجههم الكثير من مشاكل التأشيرة، والتي يجب حلها في أسرع وقت، لأن بقائها لفترة طويلة يصعب حلها.

يستطيع جميع المواطنين التقديم التأشيرة السفر، من خلال إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، وكثير من المشاكل التي تواجههم وهي كالتالي:

إطالة فترة تأشيرة الذهاب والعودة لأفراد الأسرة أثناء سفرهم.

وجود أخطاء في بيانات التأشيرة أثناء إصدارها.

اكتشاف مشكلة في رقم وتاريخ المستند الخاص بالموافقة.

مشكلة الرغبة في استرداد الرسوم المدفوعة للتأشيرة بعد إلغاء إصدارها.

في حالة تمديد تأشيرة العودة سيتم دفع غرامة.

مشكلة التوثيق للتأشيرة من الخارجية.

مشكلة الرغبة في تمديد التأشيرة قبل شهر من الانتهاء.

أعلنت هيئة الجوازات عن بعض الحلول التي تخص مشاكل التأشيرة السابق ذكرها، وأعلنت عنها كالآتي: