أرامكو تدرس زيادة أسعار البنزين اليوم في السعودية لشهر أكتوبر 2026 سعر البنزين الجديد في السعودية مباشر

تؤثر على أسعار البنزين والديزل في المملكة خصوصاً وفي جميع البلدان عموماً عدة مؤثرات وفي مقدمتها نشرة أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الأزمات العالمية والإقليمية إلى جانب عدة أسباب أخرى كالطلب العام على البنزين وغيرها من المشتقات النفطية، وتكاليف النقل، بالإضافة إلى هامش ربح المصافي، ومعدلات الضريبة.حيث شهد سعر لتر البنزين في المملكة تغييرًا ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي فقد بلغ سعر لتر البنزين نوع 95 حوالي 2.33 ريال بينما بلغ سعر لتر البنزين نوع 91 حوالي 2.18 ريال وهذا يعكس التحركات الشهرية التي تقوم بها شركة أرامكو السعودية بناءً على توجيهات الجهات المختصة.

التغيرات تشمل سعر الديزل في المملكة

سعر لتر البنزين 91 و95 أسعار البنزين في السعودية لشهر أكتوبر

من ناحية أخرى شهدت أسعار الديزل في السعودية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بالأشهر السابقة وبذلك بلغ سعر لتر الديزل في السعودية لشهر سبتمبر حوالي 0.75 ريال سعودي أي ما يعادل 75 (هللة) هذا الارتفاع في أسعار الديزل يعكس التغييرات في أسعار النفط العالمية والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود في المملكة.

جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر أكتوبر

كما هو معتاد في المملكة يترقب السعوديون من مقيمين ومواطنين قرب إعلان جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر أكتوبر، ففي الغالب يتم الإعلان عن أسعار البنزين من قبل شركة (أرامكو السعودية) في العاشر من كل شهر ميلادي، بعد إجراء المراجعة الدورية للأسعار لتحديد جدول الأسعار الجديدة لمختلف أنواع الوقود في المملكة وتطبق أسعار شهر أكتوبر اعتبارًا من الحادي عشر من الشهر نفسه حتى الآن يستمر العمل بأسعار الوقود الخاصة بشهر سبتمبر في جميع أنحاء المملكة، حيث أن الأسعار تطبق في مختلف المدن وفي محطات الوقود المختلفة.

