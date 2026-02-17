الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - ما هي شروط زواج المسيار في السعودية للأجانب، فعلى الرغم من أن الزواج الذي عرفه الناس بأساسياته وأركانه هو المُتبع في كثير من الدول العربية، إلا أن هناك نوعًا آخر يسمى زواج المسيار أصبح الاتجاه ناحيته جليًا خاصةً في السعودية، ولذلك سيهتم موقع لحظات نيوز بالكشف عن أهم شروطه وتفاصيله.

شروط زواج المسيار في السعودية للاجانب

أسس الزواج المعروف والمعمول به بين جموع المسلمين في جميع بقاع الأرض هو ما يتم فيه موافقة الزوجان ووكيل الزوجة، بالإضافة إلى الاتفاق على بعض الماديات -الشرعية- مثل النفقة، وسكن الزوجية وغيرها.

لكن وعلى غير ما يعرفه البعض أن هناك نوعًا آخر من الزواج يُعرف بزواج المسيار، أهم ما يميزه هو تنازل الزوجة عن تلك الحقوق المادية، كما لا يحق المطالبة بها بعد الزواج ما دامت ارتضت ذلك قبله، وعليه نُسلط الضوء على شروط زواج المسيار في السعودية للاجانب، والتي تكون كما يلي:

أن يتراوح عمر المرأة بين 25 – 50 عامًا.

أن يتعدى عمر الخاطب الـ 25 عامًا.

ألا يزيد فرق السن بينهما عن 15 عامًا.

ألا يكون الخاطب من المصدور عليهم أحكامًا، وذلك بمراجعة سجله العدلي في بلده.

يجب أن يكونان على نفس الدين، وألا تكون المرأة في فترة عِدة من زوجٍ آخر.

موافقة كلا الطرفين، وولي المرأة مع وجود شهود على الزواج.

أن يمتلك الخاطب وظيفة ذات دخل ثابت.

يشترط أن يكون الخاطب خريجًا، أي لا يمكن إتمام الزواج في حال ما زال طالبًا.

يجب توثيق زواج المسيار في المحكمة السعودية.

المستندات المطلوبة لزواج المسيار في السعودية

في إطار التعرف على شروط زواج المسيار في السعودية للاجانب، فلا بد أن نتطرق إلى أهم الوثائق الرسمية التي يجب توفرها من قِبل الطرفين، وذلك لكي يتم توثيق الزواج، وذلك على النحو التالي:

تصريح الإقامة وزواج السفر لكلا الزوجين.

في حال كان أحد الطرفين مُطلقًا من قبل، يجب تقديم وثيقة الطلاق.

لو كان الخاطب لا زال متزوجًا، يلزمه تقديم كارت العائلة.

إحضار خطاب تعريف بالتأمين والحالة الاجتماعية.

كيفية إتمام الطلاق في زواج المسيار في السعودية

من خلال شروط زواج المسيار في السعودية للاجانب، يظن البعض أنه بما أنه بداية الزواج به بعض الاختلافات عن الزواج العادي، فإن الأمر سيكون نفسه عند إنهائه، وهذا خاطئ حيث إن الطلاق في زواج المسيار يتم بنفس كيفية الطلاق في الزواج العادي.

ففي هذا الصدد فإنه في حال رغبة كلٍ من الزوج والزوجة في إنهاء علاقة الزواج تلك، فلو كان عقد الزواج مُوثقًا يتم تقديم طلبًا للمحكمة، أما في حال لو كان غير موثقًا فيتم الاكتفاء بالطلاق الشفوي.

من الجدير إعادة لفت الانتباه أنه الزوجة لن يكون لها حقوقًا لأنه سبق وأن تنازلت عنها بمقتضى مفهوم وأساس زواج المسيار.

من المهم أن نُسلط الضوء على عيوب زواج المسيار التي قد تقع على الزوجين خاصةً الزوجة، والتي نذكر بعضًا منها على النحو التالي:

زواج المسيار قد لا يكون ملائمًا لكثيرٍ من فئات المجتمع.

إن لم يتم توثيق الزواج رسميًا، فسيتم التعامل من الدولة على ذلك الأساس ولن يتم اعتراف السعودية بالزوجة، كمثال بسيط في حال الرغبة في حجز حجرة في أحد الفنادق لن يتمكن الزوجان من فعل ذلك قانونًا.

الكارثة الكبرى تكون عدم القدرة على إنساب الأطفال الناتجين عن زواج المسيار لأبيهم، خاصةً في حال امتنع هو عن ذلك.

قد يلجأ بعض الأجانب في المملكة العربية السعودية إلى زواج المسيار نظرًا لكونه لن يُكلفهم الكثير من الناحية المادية، لكن يجب على المرأة أن تُعيد النظر في جميع جوانب هذه الخطوة لأنها تكون الضحية الأولى لعواقبها الوخيمة.

أسئلة شائعة

هل زواج المسيار حلال؟

نعم، بشرط أن تتوفر فيه أركان الزواج الأساسية وهي رضا الزوجة، وحضور وليّها والشهود، والاتفاق على مهر.

هل الزوجة التي طلقها زوجها في زواج المسيار لها عدة؟

نعم توجد عِدة، وفي حال انقضائها وأرادا أن يتراجعا يلزم وجود عقد جديد.