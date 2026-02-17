الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:09 صباحاً - ما هي القبائل التي تسكن الرياض؟ حيث يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من العوائل الكبيرة المشهورة والذين ينتمون إلى قبائل عظيمة تتصف بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة التي جعلت أبنائهم أكثر شهرة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز يتم عرض القبائل الموجودة في الرياض بالسعودية والعوائل الغنية المهمة والموجودة على أرض المملكة عبر المقال التالي.

ما هي القبائل التي تسكن الرياض

يوجد في الرياض الكثير من القبائل المشهورة، وهي ما جعلت أصول أبنائها الموجودين على أرضها بالوقت الحالي طيبة، بل وجعلتهم من المشهورين بالكرم والصفات الطيبة ومن خلال النقاط التالية نعرضها:

قبيلة قحطان.

قبيلة عنزة.

قبيلة عتيبة.

قبيلة حرب.

قبيلة مطير.

قبيلة زهران.

قبيلة شمر.

قبيلة غامد.

أشهر عائلات المملكة العربية السعودية

تضم المملكة العربية السعودية الكثير من العوائل الغنية والمهمة، وهي ما جعلتها ذات مكانة راقية بالوقت الحالي وساعدتها في الوصول إلى ما وصلت إليه الآن.

غنى هذه العائلات ليس السبب الأساسي في الارتقاء بشأن المملكة، بل برزوا بما يتصفوا به من صفات حسنة وأصول عريقة يتميزون بها عن غيرهم من العائلات الأخرى، وهم:

اقرأ أيضًا: قبيلة الصعيري وش يرجعون

1- عائلة العليان

هي العائلة الأغنى والأشهر في المملكة العربية السعودية، وهي التي تحتل المركز الأول من حيث الثروة التي تمتلكها، حيث تصل إلى 8 مليار دولار أمريكي.

لأبنائها المكانة العظيمة في الكثير من المجالات في المملكة، ولهم دور في الارتقاء بها وإضفاء المزيد من التطور للسعودية من خلال ما يشتهرون ويمتازون به.

2- عائلة أبو داوود

من أشهر عائلات المملكة العربية السعودية، والتي تم وضعها في المركز الثاني من العائلات الغنية، حيث تصل ثروتها إلى 4 مليار دولار أمريكي، والمصدر الأساسي لكسبها هو ما تحصل عليه من امتيازات تجارية، وهي واحدة من الشركات المتنوعة من حيث الاستثمارات وأماكن انتشار استثماراتها، وقد تم تأسيس هذه المجموعة في عام 1935م.

3- عائلة العجلان

من أبرز العائلات المنتشر أبنائها في المملكة، والتي تتصدر مراكز العائلات الأكثر غنى في السعودية، ويسلك أبنائها الكثير من المجالات الاستثمارية والتجارية، وكان لهم دور في التطوير من المملكة والارتقاء بها حتى وصلت إلى المكانة التي تتمتع بها في الوقت الحالي.

4- عائلة السبيعي

من العائلات التي دائمًا ما يثير أبنائها الضجة بسبب المكانة التي يتمتعون بها والمناصب التي يحصلون عليها وتميزهم عن غيرهم من العائلات الأخرى، وهي من العائلات الغنية جدًا ولها الكثير من الاستثمارات في مختلف المجالات.

عوائل الرياض القديمة

العائلات الموجودة في الرياض بالوقت الحالي تختلف عن العائلات التي كانت توجد قديمًا في المملكة، والجدير بالذكر أن العائلات القديم أيضًا مشهورة حتى الوقت الحالي لما أضافوه من لمسات ارتقت بالمملكة، وهم:

آل حاتم.

آل تركي.

آل أبو حميد.

آل خريف.

آل إبراهيم.

آل الشيخ.

آل يوسف.

آل الرعوجي.

آل الدرعية.

آل خضر.

آل سلامة.

آل نعيم.

آل الزحيفي.

آل مواش.

من خلال الإجابة عما هي القبائل التي تسكن الرياض يكون قد تم عرض الكثير من المعلومات الخاصة بعائلات المملكة العربية السعودية الجديدة والقديمة والتي في حال التعرف عليها يكون معرفة الكثير عن المملكة.