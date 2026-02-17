عمرو سعد يعلن إطلاق مبادرة للإفراج عن 30 غارمًا وغارمة ضمن أحداث مسلسله

أعلن الفنان عمرو سعد عن إطلاق مبادرة إنسانية بالتزامن مع عرض مسلسله الجديد «إفراج» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والذي يتولى إخراجه أحمد خالد موسى، مؤكدًا أن أسرة العمل قررت التكفل بالإفراج عن 30 حالة من الغارمين والغارمات، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات غير القادرة وإعطائهم فرصة جديدة للحياة.

وأوضح عمرو سعد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن المبادرة تتضمن التكفل الكامل بكافة المصروفات اللازمة للإفراج عن الحالات المستحقة حتى خروجهم من السجن، مشيرًا إلى أنه تم رصد مبلغ 10 ملايين جنيه لتنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن الهدف هو توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر، متمنيًا أن يكون هناك تنافس في فعل الخير.

ويشارك في بطولة مسلسل «إفراج» إلى جانب عمرو سعد كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سماء إبراهيم، عبد العزيز مخيون، نوران ماجد، علاء مرسي، محسن منصور، صفوة، بسنت شوقي، عمر السعيد، وجهاد حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين.

وتدور أحداث العمل حول شخصية «عباس الريس» الذي يغادر السجن بعد خمسة عشر عامًا من العزلة، محمّلًا بذكريات ثقيلة وتهمة قتل زوجته، ليبدأ رحلة معقدة بين الرغبة في الانتقام والسعي للتكفير عن ذنب يطارده، أملًا في نيل الغفران واستعادة إنسانيته.

وكان عمرو سعد قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «سيد الناس» من إخراج محمد سامي، وشاركه البطولة كل من أحمد زاهر، أحمد رزق، نشوى مصطفى، وإنجي المقدم، إلى جانب آخرين.

