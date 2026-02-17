متابعة بالفيديو: شركة مروى غروب تكشف شارة مسلسل “المحافظة ١٥” بصوت أنور نور

دبي - فريق التحرير: أطلقت شركة الإنتاج مروى غروب، شارة مسلسل “المحافظة١٥”، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٦ عبر شاشة Mtv اللبنانية. (http://www.instagram.com/p/DU1RoB4iIET/)

الشارة قدّمها الفنان اللبناني أنور نور وتحمل عنوان “ردة فعل”، وهي من كلمات ماهر يمين، ألحان مصطفى مطر، وتوزيع موريس عبد الله، فيما تولّت شركة Musictailors عملية التسجيل والميكس والماسترينغ. اما الموسيقى التصويرية فيتولاها مصطفى مطر.

ومن المتوقع أن تشكّل الأغنية إضافة مميزة إلى أجواء العمل، لا سيما مع اختيار صوت أنور نور لتقديم الشارة، في تعاون فني يُرتقب أن يلفت الأنظار خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يضمّ العمل كوكبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، أبرزهم: كارين رزق الله ويورغو شلهوب، بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه في مسلسل “قلبي دق”، إضافةً إلى كلّ من فيفيان أنطونيوس، ميشال حوراني، أنطوانيت عقيقي، نزيه يوسف، لمى لوند، سوناتا سكاف ووالدتها سوسن أبو عفار، إلى جانب حسن خليل وعدنان أبو الشامات، ما يمنح العمل تنوّعًا يجمع بين الخبرة والوجوه المحبوبة.

المسلسل من إنتاج شركة “مروى غروب”، فيما تتولّى كارين رزق الله كتابة النص الذي يمتدّ على ثلاثين حلقة، على أن يُعرض عبر شاشة MTV اللبنانية، ويتولّى إخراجه سمير حبشي.