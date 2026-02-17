الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 11:15 صباحاً - تسجيل ابشر للتوظيف تقديم وظائف الجوازات 1447 برقم الهوية وظائف عسكرية للنساء والرجال

تجد عمليات البحث تضج بأسئلة تخص ما موعد التقديم في قسم الجوازات السعودي وما هي الشروط الخاصة بالتقديم، تأتي تلك الأسئلة بعد خروج اعلان المديرية العامة للجوازات بالسعودية عن وجود عدد من الأماكن الفارغة بقسم الجوازات في السعودية، وقالت المديرية أن عملية التسجيل والتقديم تأتي للقبول برتبة الجندي، كما أعلنت الهيئة أن التقديم في تلك الوظيفة ستكون بمجموعة من الشروط على الفتاة استفائها وستكون بشكل الكتروني وستكون في نطاقات محددة داخل ربوع المملكة وتلك الأماكن هي منطقة الجوازات بمكة المكرمة ومنطقة الجوازات في المنطقة الشرقية، ومنطقة الجوازات بالعاصمة الرياض، وفي هذا الصدد سنطلعكم على كافة الشروط وكيفية التقديم والكثير من التفاصيل الأخرى.

أخر مواعيد التقديم في الجوازات السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوجود مجموعة من الوظائف والمقاعد المتوفرة للكادر النسائي برتبة الجندي والتي تتواجد في قسم الجوازات في عدد من المناطق السعودية المحددة.

في خطوة منها لتقليل الإجراءات الروتنية المملة داخل السعودية قامت بعمل خطوات التسجيل في شكل الكتروني من خلال منصتها الأشهر أبشر للتوظيف

وفي وقت ماضي قامت بالإعلان عن نتائج الدفعات السابقة وسبدأ في اعداد المنصة لاستقبال الطلبات المقدمة ومن ثم ينتهي الميعاد بأسبوع إبتدأ من موعد البداية.

المستدات التي يجب أن تكون معك للتقديم في قسم الجوازات

حددت المديرية العامة للجوازات في السعودية بعض الأوراق التي يجب أن تتوفر معك وأن تقومي بجلبها بالطريقة المحددة وبالمقاسات التي حددتها الهيئة وبالخلفيات المطلوبة وتلك الأوراق تتمحور في :

عدد صورتان من الهوية الوطنية للمواطنة السعودية الراغبة في التقدم للوظيفة.

‏باقة من الصور تقدر بعدد ٦ صور بمقاسات تتراوح ٤*٦ وأن تكون تلك الصورة على خلفية بيضاء وبإضاءة توضح ملامحك.

‏عدد صورتان من مؤهلكِ كطالبة ويجب أن يتواجد معكِ الأصل من تلك الصور.

‏احضري معك ظلف أخضر اللون لتستطيعي وضع الأوراق السابق ذكرها فيها وأي أوراق آخرى تقدمها الهيئة.

مهية العمل الذي تقوم به السيدات في قسم الجوازات

العمل في قسم الجوازات للكوادر النسائة لا تعد ولا تحصى ، وعلى محركات البحث وبعد الإعلان عن الوظائف تجد الجميع يتسأل عن طبيعية العمل في قسم الجوازات وما هي الوظائف المتوفرة بالقسم وفي أثناء حديثنا سنطلعكم على ما الوظائف المتوفرة في هذا القسم وهي الآتي:

تقوم المتقدمة بإنهاء إجراءات طلبات جواز السفر للسعودين من أرجاء المملكة من جنوبها لشمالها من غربها لشرقها كسب المكان الذي تتواجد فيه الوظيفة ومطار المنطقة.

تقوم المتقدمة بالحرص على تنظيم عملية السفر الخاصة بالمواطن السعودي الراغب للسفر للخارج لتنهي له اجراءات سفره الشاملة الذهاب والإياب.

مكافحة الأعمال المتعلقة بالتزوير والكشف عنها بالطريق التي قاموا بتدريب عليها أثناء فترة التدريب وقيامهم بظبط واحضارهم ليقدموا للعادلة.

القيام بعملية التطوير التي تخص مصلحة الجوازات لتقلل من عمليات التزوير ومساعدة المواطنون في أي عملية نصب من السائحون بداخل المطار.

مساعدة حجاج بيت الله الحرام خلال مواسم الحج والعمرة على الإنتهاء من الإجراءات الروتنية المملة بأسره وقت ليعودوا لموطنهم تاركين نظرة جيدة عن الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحرص على زوارها.

القيام باستقبال الأجانب الوافدين من الخارج وحسن استقبالهم بطريقة حسنة والإسراع من الإنتهاء من كافة الإجراءات التي تخصهم.

ضبط واحضار الأشخاص الممنوعون للسفر بداخل المملكة إن تقدموا بطلب للسفر أو قاموا بالعزم على فعل الأمر وتقديمهم للعدالة.

‏مواعيد فتح باب التقديم

منذ إعلان هيئة الجوازات الخاصة بالمملكة عن الدفعات المقبولة في السابق يتسأل الكثيرون عن مواعيد التقديم الجديدة للكوادر النسائية، ومن خلال بيانها الأخير قالت أن الأمر المتعلق بميعاد التقديم للوظائف الجديدة المعلن عنها للعام 1447/2026 سيكون عبر بوابة أبشر الالكترونية في يوم 10 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1447 والذي سيوافق بدوره يوم 16 من شهر أكتوبر للسنة الميلادية 2026، والتسجيل سيفتح لمدة أسبوع كامل لمن يرغب في التقدم على أن ينتهي لي يوم 15 من ربيع الأول للعام الهجري1447 وينتهي يوم 21 من شهر اكتوبر للعام الميلادي 2026.

لقد عرضنا لكم عبر مقالنا مواعيد فتح باب التقديم للوظائف النسائية ومهية العمل الذي تقوم به السيدات في قسم الجوازات والمستدات التي يجب أن تكون معك للتقديم في قسم الجوازات و أخر مواعيد التقديم في الجوازات السعودية.